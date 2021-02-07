علماء يكتشفون تحورا جديدا لكورونا ويحذرون: قد يكون أشد عدوى

اكتُشِفَت سُلالة جديدة لكورونا بالصّدفة، بينما كان الأطباءُ يُجرون أبحاثهم على مدى تفشي السلالة البريطانية في أمريكا.

وبحسب الأطباء، فإن سلالة كاليفورنيا من الفيروس مختلفةٌ عن الأخرى التي تمّت ملاحظتُها مثل سلالة بريطانيا وإفريقيا والبرازيل.

وقالوا إنها تتطور من جزء مختلف، ويتم تحديدها من خلال 5 طفرات مختلفة فعلياً، وتم رصد ذلك.

وبالنسبة لسلالة كاليفورنيا ليست هناك بيانات تُظهر أنّها أكثر خطورة، فقد تكون مُعديّةً أكثر لكنها ليست أشدّ خطراً.

وظهرت السلالة في 26 ولايةً مختلفةً من البلاد في قاعدة البيانات العامة.

وحتى الآن، جميع البيانات فيما يخص سلالةَ كاليفورنيا لا يُوجد فيها ما يُشير إلى أن اللقاح سيكون أقل فعالية.

ويعتقدُ العلماء أن هناك سلالة محلية من كورونا في الولاية الأميركية، قد تكون مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

وقد وجدوها صدفة أثناء بحثهم عن السلالة البريطانية الجديدة، علماً أن هناك عدة سلالات جديدة يتم اكتشافها حول العالم.