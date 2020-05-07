علماء يكشفون قرابة 200 طفرة جينية بفيروس كورونا

أظهرت دراسة أجراها مجموعة من العلماء من جامعة لندن كوليدغ البريطانية عن وجود 198 تغييرا جينيا في كوفيد 2 الذي أدى إلى ظهور كوفيد 19.

ووفقا لدراسة أجريت على 7500شخصا من خلال التركيز على الطفرات التي حدثت عدة مرات وجد العلماء أن 198 طفرة متكررة في جينات فيروس سارس.

وبحسب الدراسة فإن نسبة كبيرة من التنوع الجيني العالمي لفيروس سارس إنتشرت في مختلف البلدان وهذا مايفسر سبب تضرر بعض الدول أكثر من غيرها بفيروس كورونا.

كما يوضح سبب إنتشار فيروس كورونا بشكل سريع في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن عدد الوفيات تجاوز 257 ألف كما تخطى عدد المصابين 3 ملايين و664 ألفا في جميع أنحاء العالم

وتعافى 199 ألفا من فيروس كورونا.