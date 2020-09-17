علماء يكشفون مدة بقاء المتعافي من كورونا مصدرا للعدوى

كشف علماء فيروسات، إن المتعافي من كوفيد 19، يبقى مصدرا للعدوى خلال أسبوعين من اختفاء جميع أعراض المرض، حسب موقع “روسيا اليوم”.

ونقل ذات المصدر، عن بروفيسور من قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو قوله: “إذا عزل المتعافي من المرض نفسه مدة أسبوعين، فإنه بعدها لن يشكل أي خطورة على الآخرين”.

وأضاف البروفيسور، أنه وخلال 3 أشهر يمكن أن يحتوي بلغم المتعافي من المرض على الفيروس، ولكن تركيزه لا يشكل أي خطورة على المحيطين به.

كم أكد عالم الفيروسات أناتولي ألتشتين، هذا الأمر قائلا: “مثل هذه المدة ثلاثة أشهر، نادرة جدا، حيث عادة يفرز الجسم الفيروس خلال 30 يوما فقط”.