علماء ينتجون خلايا العين بطابعة ثلاثية الأبعاد

ابتكر علماء طريقة تتيح إنتاج أنسجة العين باستخدام الخلايا الجذعية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وهو الأمر الذي سيتيح علاج مجموعة من أمراض العين التنكسية في المستقبل.

ونجح فريق من الباحثين في المعهد الوطني الأميركي للعيون بطباعة مجموعة من الخلايا التي تشكل الحاجز الدموي الخارجي لشبكية العين،.

وستوفر هذه التقنية إمدادا من الأنسجة لمن يعاني أمراض الشبكية التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وقال رئيس قسم أبحاث الخلايا العينية والجذعية بالمعهد الوطني الأميركي للعيون، كابيل بهارتي: “آليات الإصابة بالضمور البقعي لا تزال غير مفهومة. في هذا المرض تتشكل رواسب بروتينية دهنية خارج غشاء الشبكية، الأمر الذي يجعلها لا تعمل بشكل صحيح”.

وقام بهارتي وزملاؤه بدمج ثلاثة أنواع من الخلايا المشيمية غير الناضجة في مادة “هيدروجيل”، تمثل مكونات الشعيرات الدموية والأنسجة.

وبعد ذلك، قاموا بطباعة الجل على شريحة قابلة للتحلل، وفي غضون أيام قليلة، بدأت الخلايا تنضج لتشكّل شبكة شعرية كثيفة.

وزرع العلماء بحلول اليوم التاسع، الخلايا الصبغية للشبكية على الجانب الآخر من الشريحة. وبعد أكثر من شهر بقليل، وصلت الأنسجة إلى مرحلة النضج الكامل.

وبدت الأنسجة المطبوعة تعمل بشكل مشابه لحاجز الدم الخارجي الأصلي في شبكية العين.