علماء ينجحون في جعل جلد الفئران شفافا!

نجح علماء من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة في جعل جلد الفأر شفافا.

وبشكل أكثر دقة، فإن استخدام التارترازين (E102)، وهو ملون طعام أصفر اللون. يستخدم بشكل خاص في M&M’s أو Doritos الصفراء، كشف عن الأوعية الدموية. والألياف العضلية، أو حتى تقلصات العضلات. حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست وكوريير إنترناشيونال.

ووفقا للتجارب الموصوفة في مجلة ساينس، قام العلماء أولا بفرك الصبغة على بطن الفأر المحلوق. وكشفوا عن الكبد والأمعاء والمثانة من خلال جلده. وفي حالة أخرى. قاموا بوضع الصبغة على الجمجمة هذه المرة. وباستخدام تقنية التصوير البقعي بالليزر، تمكنوا من مراقبة الأوعية الدموية في دماغ الحيوان.

وتستند هذه النتائج المدهشة إلى المبادئ الفيزيائية. وتشير صحيفة الغارديان. إلى أنه عندما يمر الضوء عبر الأنسجة البيولوجية، فإنه يتفرق.

ويرجع ذلك إلى الهياكل الداخلية مثل الأغشية الدهنية ونواة الخلايا التي لها معاملات انكسار مختلفة.

وتحدد الصحيفة: «عندما ينتقل الضوء من معامل انكسار إلى آخر، فإنه ينحني، مما يجعل القماش معتمًا».

على العكس من ذلك، افترض الدكتور زيهاو أو وزملاؤه أن بعض الأصباغ قد تسمح لأطوال موجية معينة من الضوء. بالمرور عبر الجلد والأنسجة الأخرى بسهولة أكبر. عن طريق مطابقة مؤشرات الانكسار.

وتم التحقق من صحة الفرضية لأول مرة على شريحة من صدور الدجاج النيئة. والتي أصبحت شفافة بعد غمرها في محلول التارترازين. وعلى الحيوان كله الفأر.

تشخيص الأورام

يوضح الدكتور زيهاو أو: “الشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذه الدراسة هو أننا نتوقع بشكل عام. أن جزيئات التلوين تجعل الأشياء أقل شفافية”.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن بعد اختبار العملية على البشر.

وبما أن الشفافية تقتصر على عمق تغلغل الصبغة، فيجب استخدام الرقع أو الحقن بالإبر الدقيقة.

ولذلك سيتعين على الباحثين أولاً إثبات أن هذه التقنيات آمنة، خاصة إذا تم حقن الصبغة تحت الجلد.