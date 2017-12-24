علم «داعش».. «جيروفار» وألبسة الجيش الأمريكي تطيح بخلية إرهاب في بوروبة وتيبازة

مصالح الأمن عثرت على سهام رماية وبندقية صيد محترفة بحوزة الموقوفين

التحقيقات كشفت أن البدلات العسكرية تم شراؤها من سوق الحراش

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الفارط، جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وجنحة حيازة أسلحة من الصنف السابع دون رخصة من السلطات المختصة، جنحة إثر إشادتهم بتنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق أو ما يعرف بـ«داعش»، لأربعة أشخاص منهم اثنان موقوفان، والعثور بحوزتهم على ذخيرة حربية تتمثل في بنادق صيد محترفة وعيارات نارية وشعارات تمجد «داعش»، ورسائل محرضة على الجهاد وبدلات رسمية للجيش الشعبي الجزائري ونظيره الأمريكي.

وقائع القضية تعود لتاريخ 27 نوفمبر 2016، إثر تحريات قامت بها مصالح الأمن ببوروبة إثر معلومات حول شخص يدعى «ك.مهدي» وامتلاكه لسلاح ناري من دون رخصة، وشعارات تمجد وتشجع على الالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية ببلاد الشام والعراق أو ما يعرف بـ«داعش»، ولدى الحصول على إذن من الجهات القضائية تم تفتيش منزل المشتبه فيه، أين عثر به على بندقية صيد محترفة وحمالة سهام وظرفين فارغين، وعيار ناري، وعلم أسود مكتوب عليه عبارة «لا إله الا الله» الخاصة بتنظيم «داعش» وسكين، وكذا بدلة رسمية تخص الجيش الأمريكي، وسروالين مزركشين خاصين بالجيش الوطني الشعبي وإشارة ضوئية خاصة برجال الأمن.

ولدى استجواب المشتبه فيه حول المحجوزات، صرح أنه اشتراها من موقع للبيع والشراء عبر الأنترنيت، وأخرى من عند المتهم الثاني، وأما البدلات العسكرية فقد أكد أنه اشتراها من سوق الحراش.

وعن العبارات المحررة على الأقمشة، فقد أكد أنه كتبها بغية التنفيس عن غضبه عما يجري في العراق وسوريا، نافيا أن تكون له أي ميولات جهادية، وبتمديد الاختصاص إلى ولاية تيبازة تم تفتيش منزل المتهم الثاني الذي عثر به على 7 سهام بالزعانف، و12 رأسا حديديا خاصا بالسهام مع قوس ومنظار ميدان، وهي الأغراض الذي صرح أنه اقتناها من عند «ج.يوسف».