علواش: إنتاج لقاح “سبوتنيك” بالجزائر قريبا

كشف مدير الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية، بشير علواش، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح “سبوتنيك“.

وأضاف علواش، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك مشاريع سترى النور قريبا لإنتاج أدوية استراتيجية قصد تقليص فاتورة الإستيراد.

وأوضح علواش، أن وزارة الصناعات الصيدلانية قامت بكل الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع إنتاج لقاح “سبوتينك” حيز التنفيذ.

وأفاد علواش، أن الوزارة في إتصال مع الصندوق الروسي للإستثمارات المباشرة بوصفه ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع.

وأضاف أنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة لدخول المشروع مرحلة الانتاج قريبا بوحدة تابعة لشركة صيدال بولاية قسنطينة.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر قادرة على إنتاج اللقاح في كل مراحله الأربعة بفضل تحكمها في تكنولوجيا انتاج اللقاحات وخبرتها.

بالإضافة إلى أن الجزائر تمتلك المخابر والخبرات البشرية اللازمة، لافتا إلى وجود مشاريع أخرى في هذا المنحى مع الشريك الصيني.

وأضاف علواش، أن شركة صيدال ستتولى الإنتاج في المرحلة الأولى، على أن ينخرط الخواص في العملية لاحقا.

وأوضح في ذات السياق، أن الوزارة تهدف إلى التصدير للدول المجاورة لاحقا بعد تلبية حاجيات السوق الوطنية.