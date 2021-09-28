علواش: صيدال ستنتج 8 ملايين جرعة من لقاح “كورونا فاك” شهريا

قال مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية بشير علواش، أن المجمع الصناعي العمومي للدواء “صيدال“، يشرع غدا الأربعاء، من قسنطينة. في الإنتاج الفعلي للقاح سينوفاك الصيني الموجه ضد فيروس كورونا تحت مسمى ” كورونا فاك”.

وأضاف علواش خلال إستضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن قرار توطين اللقاح ببلادنا حكيم لاعتبارات كثيرة. من بينها إرتفاع الطلب العالمي عليه ما جعل الشركات العالمية المنتجة لمختلف اللقاحات تواجه صعوبات لتلبية الحاجيات العالمية في ظرف وجيز.

وأشار في ذات السياق، أنه بعد مفاوضات شاقة وطويلة مع الشريك الصيني “مخبر سينوفاك” أضطر خلالها السفير الصيني للتدخل. وتم الاتفاق في 25 جويلية 2021 على كل التفاصيل وتوقيع العقد. بعدها أوفد الشريك الصيني خبراءه لمعاينة وحدة صيدال بقسنطينة حيث قدموا بعض التحفظات التي أخذتها لجنتنا بعين الاعتبار وقامت صيدال بتنفيذها ليتم اعتمادها رسميا. وفي 27 أوت الماضي حصلنا على المادة الأولية على أن يتم الإنتاج رسميا غدا الأربعاء.

وكشف علواش، أن صيدال ستعمل على إنتاج 320 ألف جرعة يوميا بمناوبة واحدة فقط. ما يعني 8 ملايين جرعة شهريا و 95 مليون سنويا. وذلك لتلبية حاجيات السوق الوطنية المقدرة بنحو 65 مليون جرعة. وفي حال الإنتقال إلى مناوبتين يمكننا الوصول إلى إنتاج 200 مليون جرعة سنويا.

وأفاد ذات المتحدث، أنه لأسباب موضوعية فإن صيدال وضعت برنامج خاصا للإنتاج. حيث ستشرع في إنتاج مليون جرعة في أكتوبر. ثم مليوني جرعة في نوفمبر لتصل إلى 5.8 مليون جرعة في جانفي المقبل ليصل العدد لاحقا إلى ثمانية ملايين جرعة يوميا.

أضاف أن المفاوضات التي أجرتها لجنة خبراء الجزائر مع الشريك الصيني أفضت إلى منح الأخير لصيدال الحق في استعمال العلامة التجارية “كورونا فاك”. التي تم الإعتراف بها من قبل الصحة العالمية سواء أنتج من الصين أو من الجزائر. على عكس مخابر بعض الدول التي قامت بإنتاج اللقاح لكن دون الحصول على العلامة التجارية.

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