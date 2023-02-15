علوش.. “نجحنا في تعزيز استقرار جازي وبعثنا فيها روحا جديدة”

قال المدير العام بالنيابة لمؤسسة جازي، محي الدين علوش، أن الشركة حققت أداء ممتازا عام 2022. لاسيما بعد شراء الصندوق الوطني للاستثمار لأغلبية أسهم الشركة.

كما أشار علوش، إلى أنهم نجحوا في تعزيز استقرار الشركة وبعث فيها روحا جديدة. تابعا”كان لها أثر فوري على نتائج الربع الرابع من العام”. “نحن نعمل على تنفيذ الإستراتيجية التي سطرها الصندوق الوطني للاستثمار”. “التي تهدف الى تحسين تغطية الشبكة بشكل كبير وتعزيز وجودنا التجاري”. “مع الاستمرار في تحديث حلولنا التكنولوجية”.

وكشفت شركة جازي، عن النتائج الأولى لها منذ شراء الصندوق الوطني للاستثمار لأغلبية أسهمها. حيث سجلت الشركة أعلى نسبة مداخيل لها منذ الربع الرابع من عام 2017. كما ارتفعت استثماراتها بشكل كبير خلال السنة الماضية.

في حين، أشار بيان الشركة، إلى أن جازي حققت خلال الربع الرابع من عام 2022 رقم أعمال قدره 24.3 مليار دينار. مسجلة نموًا جد معتبر بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية. وبزيادة استثنائية بنسبة 2.6 بالمائة. مقارنة بالربع الثالث من نفس العام على الرغم من أن فترة الربع الأخير تكون في العادة ذات موسمية منخفضة.

كما بلغ حجم المداخيل السنوية 93.5 مليار دينار أي بزيادة 5.2 بالمائة مقارنة بعام 2021 بفضل نمو قاعدة الزبائن. بما يقرب من 600 ألف مشترك ، مما يعكس جاذبية العروض المقترحة على الزبائن.

وأدى تسريع عملية توسيع الشبكة وتحسينها خاصة منذ تعيين مجلس الإدارة والفريق المسير الجديدين في شهر أوت الفارط إلى تحسين جودة الشبكة. وسرعة الإنترنت بشكل ملحوظ. وبلغ حجم الاستثمارات عام 2022 أزيد من 18 مليار دينار أي بزيادة 28 بالمائة مقارنة بعام 2021.