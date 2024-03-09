على أبواب الشهر الفضيل.. حضري ابنك نفسيا وصحيا لشهر رمضان

أقل من أسبوع هي المدة التي تفصلنا عن أعظم شهر في السنة، شهر فيه من الشعائر من ترق به قلوبنا. ونزداد قربا إلى المولى، شهر علينا اغتنام كل دقيقة وثانية لما ينفعنا ويجعل رحمة الله تمسنا. لهذا أردنا اليوم أن نخاطب كل أم مسلمة، لها أبناء سيصومون لأول مرة. عليها أن تتخذ بعض الخطوات المهمة، لبث الوازع الإيماني بداخل أبنائها، لأننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا لأول مرة. لكن بخطوات تمهيدية ابدئي الاهتمام بغرس عادات صحية تؤهل الطفل للصيام وانتظار رمضان:

الخطوة الأولى:

قصص هادفة عن رمضان في كل لمة عائلية

أخبري طفلك أن رمضان يأتي بكل عطائه، ليجمع الأسرة أطفالًا وكبارًا، آباءً وأمهات. وهذا عنصر تربوي يحتاج إليه أطفالنا ليكتمل نموهم الاجتماعي، اجعلي أطفالك يشعرون بالفرق بين الأجواء الأسرية لرمضان. وبين بقية شهور العام، فيكون للأسرة مذاق آخر.. في نكهة الفرح ورسم البسمات على الوجوه. في التجمع على مائدة واحدة، حتى يجب الصيام ويحب الطاعات في هذا الشهر الفضيل.

الخطوة الثانية:

كوني إيجابية ولا يسمع منك أولاد إلى الكلمة الطيبة المحفزة

قومي بتوجيه العبارات الإيجابية المحفزة للأطفال، ووصفهم بالأبطال الأقوياء القادرين على تحمل الصوم طاعة لله تعالى. وكذلك شرح فوائد الصوم الصحية والنفسية والأخلاقية بطريقة مبسطة. فمن حق الطفل عدم تركه بدون معلومات عن شهر الصيام الذي فرضه الله على المسلمين ليستشعرها ويتعلم الكثير من العبادات بما ينعكس على سلوكه في شؤون حياته

الخطوة الثالثة:

تهيئة الطفل نفسيا وروحيا

حددي لطفلك العبادات التي تريدين تعويده عليها كقراءة القرآن، وتحفيزه على ممارستها حتى قبل رمضان. ليجد نفسه قد ألفها من قبل فلن يتثاقل عليها في هذا الشهر، فالطفل بحاجة دائمه للدعم. يمكن أن يكون ذلك من خلال تحضير الوجبات التي يحبها، ومدحه أمام الآخرين، والإخبار مثلا أنه استطاع العام الماضي. أن يصوم أسبوعا كاملا، وهذا العام سيصوم أكثر، لأن الأطفال يحبون من يمدحهم أما الغير.

الخطوة الرابعة:

نصائح تساعد طفلك على الصيام

فالأطفال بحكم سنهم الصغير وعيهم القليل لا يعرفون معنى الالتزام، لهذا عودي طفلك قبل رمضان بأيام. مثلاً على النوم في فترة القيلولة لمدة ساعتين مثلاً، وكوني أنت القدوة في ذلك. حاولي المباعدة بين زمن الوجبات لطفلك قبل رمضان، واحرصي على عدم تقديم أي طعام بين الوجبات. حتى يجد نفسه قد اعتاد على برنامج الصيام.

الخطوة الخامسة:

قصص السلف الصالح وتحفيز الروح

احكي لطفلك قصصاً عن أبطال المسلمين الصغار الذين تحملوا مشاق الصوم، ليكونوا نموذجاً له. و أبدي فرحتك أنت بقدوم شهر رمضان، وعلميه أنه شهر الأمانة، لأن الله يطلع على الأعمال. أخبري ابنتك أنها ستساعدك في تحضير الأكل ليستمتع بأوقاتها وتحضر ما يحلو لها.

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