على أبواب شهر الرحمة.. راجعوا أنفسكم وصِلوا أرحامكم

هي أيام قلائل تفصلنا عن شهر البشائر، أوله رحمة وأسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر المنح. ميزه الدين الحنيف بخصال لا نجدها في باقي الشهور.

لقوله عليه الصلاة والسلام: “ُعْطِيَتْ أمَّتِي خمسَ خِصَال في رمضانَ لم تُعْطهُنَّ أمَّةٌ من الأمَم قَبْلَها، خُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند الله من ريح المسْك، وتستغفرُ لهم الملائكةُ حَتى يُفطروا، ويُزَيِّنُ الله كلَّ يوم جَنتهُ

ويقول: يُوْشِك عبادي الصالحون أن يُلْقُواْ عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتُصفَّد فيه مَرَدةُ الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلُصون إليه في غيرهِ، ويُغْفَرُ لهم في آخر ليلة، قِيْلَ يا رسول الله أهِيَ ليلةُ القَدْرِ؟ قال: لاَ ولكنَّ العاملَ إِنما يُوَفَّى أجْرَهُ إذا قضى عَمَلَه”

فهل يعقل أن نقابل كل هذه العطايا الربانية ونحن قاطعون لأرحامنا..؟ فالكثيرون وللأسف يصومون ويقومون ولا يصلون الأقربون، فهذه أخت تبكي حرقة قلبها على أخت لا ترد على اتصالاتها. وذاك أب أولاده هجروه بعد أن اختار الزواج بعد وفاة أمهم. وأمثلة عديدة سنرصدها عينة منها في عدد اليوم وردتنا في مركز الأثير. تحكي معاناة وقسوة وقطيعة بين أصحاب الدم الواحد ونحن على أبواب شهر التسامح.

مواطن من البليدة

هجرني أولادي لأنني أبيت أن أبقى وحيدا بعد أمهم

رسالته مؤثرة للغاية، لرجل بلغ من العمر عتيا، أبى أن يكمل الحياة وحيدة بدون ونيسة بعد أن فارقت زوجته الحياة. لكن أولاده رفضوا جملة وتفصيلة أن يكون له زوجة غير أمهم، فسولت لهم أنفسهم بعد أن كافح من أجلهم إلى أن اشتد عضهم ليهجروه وتركوه وحيدا في وقت كان لابد عليهم يخفضوا له جناح الذل من الرحمة، فهذا رحل من البيت ، وتلك حرمته من رؤية أحفاده، وأخرى لا تفوت يوما دون أن تفتعل لزوجته الحالية المشاكل، فحلت الدهشة على وجهه هل هؤلاء هم أولادي حقا..؟، يقول في ختام رسالته: “ألتف حولي لا أجد سوى الذكريات، لا يسأل عن حالي أحد، فصار أمري بين أولادي في خبر كان..”

قارئة من الشرق

بالرغم أنها المخطئة طلبت السماح منها.. لكن فضلت البقاء في منعزلها

“لي أخت أنا أكبر منها بثلاث أعوام، علاقتنا منذ الصغر كانت متينة، ما خلت أبدا أنها قد تصير هشة بفعل النميمة وأشخص لا يخافون الله أفسدوا ما بيني وبين أختي”، هكذا قالت قارئة من الشرق في رسالتها للموقع، وتقول أيضا أنها ومهما حاولت لتوضح لأختها حقيقة ما حصل إلا أن هذه الأخير بقيت مصرة على موقفها، ورأت أن البعد أفضل لكليهما، فاختارت الانعزال عن العائلة، وفضلت أن يكبر أولادها بعيدا عن أهلها لأنها تعتقد أن الكل طامع فيها لأنها فقط ارتبطت برجل ثري، لتختم رسالتها قائلة: “أعدت الاتصال بأختي مرارا وتكرار، لكنها أبدا لم ترد عليّ، بالرغم من أنها تأكدت من براءتي، وبقيت وحيدة أتحسر على علاقتي بأختي كيف كانت وكيف أصبحت، أتخبط في خسارة لم يكن لي ذنبا فيها، وفقدت الأمل في أختي الوحيدة”

سيدة من العاصمة

زوج يعاقر الخمر وأهل غائبون.. أيعقل هذا؟

لا يمكن لأحد نكران أهمية وقيمة الأهل لدى المرأة المتزوجة، فهم عزوتها وسندها وكل شيء في حياتها. فالحياة الزوجية كما نعلم لا تخلو من المشاكل والهموم ومهما كانت الزوجة كيسة إلا أن وجود إخوتها في ظهرها يجعلها أنثى لا يداس لها على طرف.

فبالرغم من كل ما بلغته وحققته من منصب وشهادة، إلا أنني أحس بالوحدة والأسى نظير أهلي الذين لا يقفون في وجه زوجي الذي يعاقر الخمر ولا يفارق الكأس فاه. مشاكل عديدة تجرعتها لوحدي وأنا أمنّي نفسي بأخ يتصدّى لزوجي أو حتى أب يذوذ عني، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، فإخوتي منشغلون مع زوجاتهم وأبنائهم، ووالدي المريض لا حول له ولا قوة. حقيقة مرة أقف حيالها وزوجي يدوسني في اليوم ألف مرة وهو متأكد من أنه لا سند لي في إخوة يديرون ظهرهم لي وأب وجوده ليس له معنى.

لطالما وددت أن أصرخ :”وا إخوتاه”، وهذا الألم يُخالج صدري ويزداد حدة كلما حلّت عليّ مواسم تجتمع فيها العائلة وتتسم بصلة الرحم، تماما مثل هذه الأيام، فنحن مقبلون على شهر فضيل للعائلة فيه معنى كبير، لكن كثل العام الماضي سأكون فيه لوحدي، فمتى يحن أهلي وقلوب إخوتي..؟

كلمة لابد منها…

أما آن الأوان لسقي قلوبنا بالنسيان ونصل بهذه المناسبة الأرحام

هذه وقصص أخرى كثيرة مؤكد أنكم سمعتم عن أمرّ منها، للأسف لا نزال نعيش تفاصيلها في مجتمعنا الذي من المفروض أنه نشأ على أجمل القيم الدينية التي تحثُّ على صلة الرحم، والمؤسف أكثر ان أبطالها أبناء البطن الواحد والدم الواحد، أشخاص طمس الحقد والغل والطمع ضمائرها، فجفت رابطة الرحم فيها، لكن قراء هذا المنبر الكرام هاهي الفرصة مواتية، وها نحن في أيام القلوب فيها تعرف رقة مميزة، يغمرها الإيمان وحب الخير، فهلا نبدأ بأنفسنا وننسى الإساءة، لنكسب من جديد العائلة ورحمنا بهذه المناسبة الجليلة.

أحبتي إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا وجدتم صعوبة في مسامحة الأهل وذوي الرحم، إدا تعسر عليكم زيارتهم، هاهي الفرصة أمامكم، وما أجملها من فرصة على أبواب شهر يُضاعف الله فيه الأجر والثواب، خففوا عبئ الغياب عن أحبابكم، وآبائكم وإخوانكم، وتغافروا قبل أن تأتي أيام الرحمة لتكونوا الغانمين بالجنة قبل أن تحل أيام العتق من النار، فدعونا ننتهز هذه الأيام المباركات ليكون تكون بداية في التسامح والعفو، ورسم البسمة على الأهل، واطرقوا الأبواب المغلقة بينكم وقوموا بوضع باقات زهوركم على عتباتهم واحرصوا أن تبقى المساحات بينكم ملونة بلون الثلج النقي.

فاللَّهم طهر قلوبنا.. ونقي سرائرنا.. وسلمنا لرمضان وسلمه لنا..