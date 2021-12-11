على أساس الشهادة.. توظيف أطباء وإداريين بمؤسسة الصحة الجوارية ببراقي

أعلنت مؤسسة الصحة الجوارية لبراقي عن فتح مسابقات للتوظيف على أساس الشهادة، بعنوان سنة 2021.

وكشفت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبراقي عن الرتب وشروط الإلتحاق بها على أساس الشهادة والتخصصات المطلوبة، وعدد المناصب المالية المفتوحة.

ويتعلق الأمر بطبيب عام في الصحة العمومية، والتوظيف خاص للمترشحين الحائزين على شهادة دكتور في الطب أو شهادة معادلة لها.

وجراح أسنان عام في الصحة العمومية، للمترشحين الحائزين على شهادة جراح أسنان أو شهادة معادلة لها. ورتبة صيدلي عام في الصحة العمومية، للمترشحين الحائزين على شهادة صيدلي أو شهادة معترف بها.

بالإضافة إلى منصب متصرف محلل للمترشحين الحائزين على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها. ورتبة متصرف للمترشحين الحائزين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها.

وعون إدارة، للمترشحين الحائزين على شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. وعون مكتب للمترشحين الحائزين على شهادة السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملة.

بالإضافة إلى رتبة محاسب إداري رئيس للمترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، والمترشحين الحائزين على شهدة تقني سام.

ورتبة محاسب إداري، للمترشحين الذين نالوا على شهادة تقني، والمترشحين الحائزين على شهادة. ومنصب تقني سامي في الإعلام الآلي تخص المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التاطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، والمترشحين الحائزين على شهادة تقني سام.

أما رتبة وثائقي أمين محفوظات تخص المترشحين المتحصلين على شهادة ليسانس في علمإقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.

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