الايقاع براقيين مزيفين نصبا على أشخاص عبر الفايسبوك في تلمسان

وضعت أمس فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان حدا لشبكة اجرامية تدعي امتهان الرقية الشرعية الالكترونية للنصب على ضحاياها.

وسلبهم مبالغ مالية معتبرة عن طريق ضخها في حساب بريدي لأحد المشتبه بهم الموقوفين في هذه القضية التي انكشفت خيوطها اثر شكوى تلقتها مصالح الأمن من أحد الضحايا الذين سلبته العصابة مبلغا ماليا معتبرا نظير تلقي خدمات علاجية وهمية على صفحة فيسبوكية ملك للمتهم الرئيسي.

وبعد استغلال فحوى الشكوى و كافة المعطيات المتعلقة بآلية عمل هذه الشبكة الإجرامية التي استخدمت نفس الاسلوب الابتزازي في الاحتيال على عدة مواطنين من مختلف الولايات الجزائرية تم الوصول الى المشتبه به الاول المقيم باحدى المناطق الحدودية وبعد التحري معه تم توقيف شريكه الثاني الذي كان يسخر حسابه البريدي في تلقي الأموال من المنصوب عليهم. وعليه تم لاحقا تقديم المشتبه بهما امام العدالة بتهمة النصب والاحتيال عبر وسيلة إلكترونية وانتحال صفة طبيب روحاني لعلاج كل الامراض المستعصية.

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