الايقاع براقيين مزيفين نصبا على أشخاص عبر الفايسبوك في تلمسان
وضعت أمس فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان حدا لشبكة اجرامية تدعي امتهان الرقية الشرعية الالكترونية للنصب على ضحاياها.
وسلبهم مبالغ مالية معتبرة عن طريق ضخها في حساب بريدي لأحد المشتبه بهم الموقوفين في هذه القضية التي انكشفت خيوطها اثر شكوى تلقتها مصالح الأمن من أحد الضحايا الذين سلبته العصابة مبلغا ماليا معتبرا نظير تلقي خدمات علاجية وهمية على صفحة فيسبوكية ملك للمتهم الرئيسي.
وبعد استغلال فحوى الشكوى و كافة المعطيات المتعلقة بآلية عمل هذه الشبكة الإجرامية التي استخدمت نفس الاسلوب الابتزازي في الاحتيال على عدة مواطنين من مختلف الولايات الجزائرية تم الوصول الى المشتبه به الاول المقيم باحدى المناطق الحدودية وبعد التحري معه تم توقيف شريكه الثاني الذي كان يسخر حسابه البريدي في تلقي الأموال من المنصوب عليهم. وعليه تم لاحقا تقديم المشتبه بهما امام العدالة بتهمة النصب والاحتيال عبر وسيلة إلكترونية وانتحال صفة طبيب روحاني لعلاج كل الامراض المستعصية.
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تلمسان: الجمارك تحجز 6439 قرص مهلوس
تمكنت مصالح الجمارك بولاية تلمسان، من حجز 6439 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف مصالح الجمارك على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بسيدي بلعباس. لأجل مكافحة كافة أشكال الغش. التهريب والجريمة المنظمة. حماية لإقتصادنا الوطني وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما قام كل من أعوان الفرقة المتعددة المهام بإبن باديس و الفرقة المتعددة المهام برأس الماء. بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بتلمسان على إثر عمليتين منفصلتين من حجز6439 قرص مهلوس من نوع بريقبالين و 500 قرص مهلوس من نوع إكستازي على متن سياريتين سياحيتين. و هذا على إثر عملية تفتيش دقيقة للسيارتين أين تم اكتشاف البضاعة التي تدخل في إطار تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا طبقا للنصوص و القوانين المعمول بها.
وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تسليم الموقوفين. بالإضافة كذلك إلى البضاعة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصّة لاستكمال التحقيقات.
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الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بتلمسان
كما نجحت مصالح الامن بولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة متكونة من 9 اشخاص متورطة في نقل، الحيازة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 26.5 كلغ من الكيف المعالج، و3 مركبات سياحية. بالإضافة إلى 200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام.
كما تم ضبط مبلغ مالي قدر بـ 340 مليون سنتيم و6000 دج. من طرف الفرقة الجنائية بامن ولاية تلمسان. ليتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية المختص.