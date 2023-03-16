على أنقاض الزلزال.. كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الانزلاقات والانهيارات الطينية جراء الفيضانات التي ضربت في جنوب شرق تركيا إلى 15 قتيلا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس: “في أديامان قتل شخصان في سانليورفا 13 شخصا نتيجة الفيضانات.. تتواصل أعمال البحث والإنقاذ للعثور على 5 أشخاص مفقودين”.

وغمرت المياه مئات المنازل في المحافظات، ودمرت الجسور والطرق بشكل جزئي بسبب هطول الأمطار الغزيرة (200 ملم لكل متر مربع).

وتواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة. بينما سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين.

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