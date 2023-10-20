على أوتار ذكريات الماضي أعزف دقات قلبي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيدتي باختصار شديد. أريد فقط كلمة تطيب خاطري المجروح، وقلبي المكلوم، فأنا أعيش على ذكريات الأمس، كما أعد ساعات يومي بتوقيت الماضي. الذي يأبى أن يفارق تفكيري، فبعد قصة حب أوهمني بطلها أنني ملكته، غدر في الأمان قلبي وتركني أجلد نفسي. لوما وعتابا لأني صدقته.

على أوتار ذكريات الماضي أعزف دقات قلبي

أعلم سيدتي. أن كل الكلمات التي أريد أن أقول. والتي لا يسعني قلمي أن أكتبها قد وصلت، فحتى وإن لم أسرد التفاصيل فالقصة واضحة بأجزائها الثلاث بدايتها تشويق ووسطها حب عميق، ونهاتها رحيل بدم بارد، ولا تهم الأسباب لأنها قد تتعدد والنتيجة سواء، فأتمنى أن أجد كلمة تقع على قلبي كالثلج. تعيد لي السلام.

صوفيا من جيجل

الرد:

“تحرري من الماضي والتفتي إلى ما هو آتي”

وعليكم السلام ورحمة الله أختي صوفيا، طيب الله خاطرك، وجبر كسر قلبك، حبيبتي، رسالتك فيها الكثير من المشاعر بالرغم من قصرها، كلماتك دقيقة وألمك واضح جدا أنه كبير، فبعض الذكريات حقا هي بمثابة إيقاع اللحظات الهاربة. في فخ الأبدية، لكن بعضها الآخر لا يسبب سوى الأذى والألم، ذاك البعض الأخير هو ما ننصحك بإضرام النار فيه، وذر رماده في اليم، لهذا وعلى الفور تخلصي من كل الصور والهدايا والمحادثات. حتى لا تعيدك إلى مواقف من الماضي. وترديك سجينة بين أسواره، وتصيبك قلبك بالحزن،

ذكريات الماضي

يجب ان تكوني شجاعة فقط وتحرري من الحنين. وعيشي حاضرك بكل ثقة وقناعة. بأن ما كان لم يكن خيرا لك، قوي إيمانك بالله، وتأكدي أنه سيجبر بكسر قلبك، قيمي نفسك كمكسب من أضاعك هو الخاسر، وبما أنك وصلت لسرد القصة بذاك الاختصار وتخطيت فصولا من الألم، انهضي اليوم وأكملي حياتك كناجية من حب وهمي وليس كضحية تعرضت للغدر، فيكفيك فخرا بقلبك. الذي صان العهد في زمن بات فيه الوفاء عمله نادرة.

تعففي ولا تفتحي باب قلبك لغير الذي يتوجك. ملكته تحت سقف المودة والرحمة.