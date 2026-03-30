على إثر التقلبات الجوية..تدخلات السلطات المحلية تتواصل بوتيرة منتظمة

أفادت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، أن السلطات المحلية على إثر التقلبات الجوية المسجلة وتساقط الأمطار والثلوج عبر عدد من ولايات الوطن تتابع الوضعية ميدانيًا. من خلال تعبئة مختلف المصالح المعنية. مع تفعيل مخططات التدخل تحسبًا لأي طارئ وضمان جاهزية دائمة للتكفل بمختلف آثارها.

وفي هذا الإطار، تمّ تنصيب خلايا لليقظة والتأهب على مستوى الولايات والدوائر، تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية إثر التقلبات. والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تدخل سريع وفعال. خاصة على مستوى النقاط التي تعرف صعوبة في حركة المرور أو تجمعات لمياه الأمطار.

كما تتواصل التدخلات الميدانية بوتيرة منتظمة عبر مختلف المحاور والطرقات، لاسيما بالمناطق التي تشهد تساقطًا للثلوج، من خلال عمليات فتح المسالك. إزالة الثلوج، رش المواد المذيبة، إلى جانب تنقية المجاري المائية. وتطهير البالوعات للقضاء على الانسدادات وتفادي أي فيضانات محتملة.

وتسهر المصالح المعنية على الإبقاء على درجة عالية من الجاهزية، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. ومواصلة التنسيق المحكم بين مختلف الهيئات. قصد ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على انسيابية حركة التنقل.

