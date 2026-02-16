على إثر تداول فيديو عبر “السوشل ميديا”..توقيف شخص في قضية الضرب بعنابة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص. مشتبه فيه في قضية الضرب والجرح العمدي.

على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر في حدود الساعة الثانية صباحا. من تاريخ 2 فيفري 2026، أحد الأشخاص يقوم بالاعتداء على امرأة،. بالموازاة تلقت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن الولاية، شكوى رسمية من طرف السالفة الذكر. على الفور كثفت قوات الشرطة العاملة في الميدان، وتحت إشراف النيابة المختصة، من تحرياتها في القضية حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيف المعني، يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 38 سنة، وتحويله إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

مصالح أمن ولاية عنابة، تثمن مشاركة المواطنين في محاربة كل اشكال الجريمة، كما تدعوهم إلى مواصلة التبليغ بالاتصال بأرقامها الهاتفية 1548، 17، 104 ، تطبيق “ألو شرطة “والصفحة الرسمية فايسبوك “شرطة عنابة” .

