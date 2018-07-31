على الحجاج المصابين بأمراض التزود بالأدوية قبل مغادرة الجزائر

دعا رئيس اللّجنة الطبيّة للبعثة الجزائرية عبد المالك سعيدي اليوم الثلاثاء، الحجاج الجزائريين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة.

و الذين لم يصلوا بعد إلى البقاع المقدسة إلى ضرورة التزود بكميات كافية من الأدوية قبل التوجه إلى السعودية.

و أوضح رئيس ذات اللّجنة بمركز شؤون الحجاج الجزائريين بالمدينة المنورة أنه منذ ال25 جويلية الجاري تاريخ وصول أول رحلة للحجاج “.

تم تسجيل عديد حالات الحجاج الذين لم يحضروا أدويتهم معهم على الرغم من ضرورة تناولها”.

و أكد الدكتور سعيدي أن اللجنة الطبية الجزائرية “تتكفل بالمرضى بما توفر لديها من أدوية” .

متحدثا في ذات السياق عن وجود بعض الحالات التي تتطلب كميات كبيرة من الأدوية لاسيما المصابين بأمراض مزمنة على غرار مرضى السكري والضغط الدموي.

وأشار إلى أن المقر الرئيسي للجنة الطبية التابع للبعثة الجزائرية متواجد بالمدينة المنورة وله فرعان أحدهما بفندق الزوار.

والثاني بفندق المكارم إضافة إلى وحدة طبية متنقلة تقدم العلاج للمرضى بأيّ فندق يقيم به الحجاج الجزائريون, .

مضيفا أن المقر الرئيسي مخصص للحالات التي لا يمكن التكفل بها عبر الفرعين الطبيين.

ويضم الطاقم الطبي الذي يسهر على راحة وعلاج المرضى والمصابين من الحجاج الجزائريين عديد الأطباء في عدة تخصصات.

على غرار أمراض القلب والطب الداخلي والأمراض العقلية والجراحة و وحدة الإنعاش فضلا عن 4 أطباء عامين.