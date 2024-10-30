على الساعة 20:30 من مساء الجمعة.. تنظيم عرض بالألعاب النارية في منتزه الصابلات 

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم عرض بالألعاب النارية على مستوى منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، سيتم تنظيم عرض بالألعاب النارية على مستوى منتزه الصابلات على الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة.

وفي هذا الصدد، ذكّرت مصالح ولاية الجزائر أن النقل يوم الفاتح نوفمبر سيكون مجانيا عبر كافة وسائل النقل المتنوعة المتاحة من ترامواي، ميترو، قطار، وحافلات النقل الحضري وشبه الحضري Etusa.

وتطبيقا لتعليمات والي ولاية الجزائر محمد عبدالنور رابحي. ستمتد ساعات عمل النقل إلى غاية الواحدة صباحا (01:00 سا). من أجل تمكين المواطنين وزوار عاصمة البلاد من مشاهدة والاستمتاع بالألعاب النارية.

وللإشارة، كانت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن مجانية النقل عبر خطوطها وعبر المدرج والمصعد الميكانيكي، يوم الجمعة المقبل الفاتح نوفمبر. مع وضع برنامج خاص لتنقل المواطنين لحضور الاستعراض العسكري المبرمج على مستوى الطريق المحاذي لجامع الجزائر، انطلاقا من مختلف بلديات العاصمة.