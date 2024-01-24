على حساب الخُضر.. المنتخب الموريتاني يكتب التاريخ في “الكان”

دخل المنتخب الموريتاني، تاريخ منافسة كأس أمم إفريقيا، من أوسع الأبواب، بعد إطاحته بالمنتخب الوطني، أمس الثلاثاء، بهدف دون مقابل.

برسم الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور مجموعات “كان” 2023 بالكوت ديفوار.

ويعد هذا الفوز لمنتخب “المرابطون” الأول في تاريخ مشاركاتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد 9 مباريات في دور المجموعات.

كما تأهل المنتخب الموريتاني لأول مرة في تاريخه، لدور ثمن نهائي “الكان”، بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له في المنافسة.

وتمكن المنتخب الموريتاني، من الصعود للمركز الثالث في المجموعة الرابعة على حساب الخضر، والتأهل كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

وللإشارة، تأهل المنتخب لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس أمم إفريقيا في نسخة 2019، وشارك في النسخة الثانية بتاريخه بدورة الكاميرون الماضية.

وفي ثالث مشاركاته تأهل لدور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في دورة الكوت ديفوار الحالية.

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