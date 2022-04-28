قناة النهار على خطى النبي: إلى من يرجع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ بقلم قناة النهار نشر في 28 أفريل 2022 - 16:45 رمضان2022 شارك غرِّد أرسل 63 0 على خطى النبي: إلى من يرجع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KxePY برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا خفيف ظريف: خبز بطريقة سهلة والنتيجة روعة قناة النهار 22 أفريل كونك خفيف: سفيان ربح 5000دج وداها ليماه دعوة الحاجة غالية قناة النهار 11 أفريل أنصار المنتخب الوطني بوهران يعبرون عن سعادتهم ببقاء بلماضي على رأس الخضر قناة النهار 25 أفريل كونك خفيف: يوسف كان شاطر على العربي وربح 5000دج قناة النهار 13 أفريل خفيف ظريف: رولي الدجاج بطريقة بسيطة قناة النهار 26 أفريل نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر قناة النهار 28 أفريل رزق حلال 2 / أم مطلقة بدون مدخول تمتهن مهنة الخياطة بدون آلات في بيتها لتعيل 3 أبناء قناة النهار 21 أفريل إحفظ معنا: سورة يوسف من الآية 39 إلى 45 قناة النهار 11 أفريل نورهان زغيد و والدتها يجسدان دورا دراميا على المباشر في بلاطو زاببينغ رمضان قناة النهار 18 أفريل إحفظ معنا: سورة يوسف من الآية 107 إلى 111 قناة النهار 19 أفريل