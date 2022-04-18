الوطني على خطى النبي: كم هو عدد المسلمين في غزوة أحد؟ بقلم قناة النهار نشر في 18 أفريل 2022 - 16:54 رمضان 2022 شارك غرِّد أرسل 115 0 على خطى النبي: كم هو عدد المسلمين في غزوة أحد؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/htnQf برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا جان إيف لودريان: تطرقت مع الرئيس تبون إلى إعادة بعث العلاقات بين الجزائر وفرنسا الوطني 14 أفريل أرقام مبشرة بنهاية كورونا في الجزائر الوطني 08 أفريل هذا برنامج سير القطارات خلال شهر رمضان الوطني 29 مارس تقارير أممية تنتقد الجزائر.. هذا ما قاله رئيس مجلس حقوق الإنسان الوطني 11 أفريل حـ.وادث تسربات الغاز.. سيناريوهات تتكرر ودروس لم يستفاد منها الوطني 08 أفريل تيبازة: منع ترك السفن و قوارب الصيد البحري على الشواطئ الوطني 07 أفريل ولد قدور يمثل أمام قاضي التحقيق مجددا الوطني 10 أفريل سيارة محملة بالمخدرات تتسبب في دهس ضابط شرطة بباب الوادي الوطني 07 أفريل وزير المالية يتباحث فرص الإستثمار مع وفد من أوريدو الوطني 29 مارس الجزائر تُرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الوطني 09 أفريل