على خطى خالتها المتطرفة.. ابنة أخت مارين لوبان تهاجم الجزائريين بوحشية

نشرت ماريون ماريشال، رئيسة قائمة ريكونكويست للانتخابات الأوروبية، تصريحات عنيفة استهدفت الجالية الجزائرية في فرنسا.

ووردت تصريحات ابنة مارين لوبان، ردا على ريمة حسن، السابعة على قائمة حزب فرنسا الأبية لانتخابات جوان.

بدأ الأمر بعد إعلان ريما حسن، على شبكة X، عن “الدين الاستعماري الذي تدين به فرنسا للجزائر”.

وفي كلماتها، أكدت مرشحة فرنسا الأبية على ضرورة إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الاستعمار إلى الجزائر.

وكتبت ريما حسن: “لقد حان الوقت لكي تعيد فرنسا كل ما تدين به للجزائر”.

ومن الواضح أن هذه التصريحات لم تعجب مرشحة اليمين المتطرف الفرنسي، مساعدة إريك زمور، ماريون ماريشال. التي ردت بجفاف على كلام ريما حسن. وبالفعل نشرت ماريون ماريشال بدورها تغريدة تهاجم فيها الجالية الجزائرية في فرنسا.

وقالت ابنة أخت مارين لوبان، التي تعارض حركة “التوبة الاستعمارية”: “سنعيد لهم الجزائريين غير الشرعيين، والملفات، والمجرمين. والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة”.

وللتذكير فإن مرشح اليمين المتطرف هو أحد الذين يؤيدون تشديد سياسات الهجرة في أوروبا. ويدعو إلى تطبيق إجراءات إخراج الأجانب من الأراضي الفرنسية.