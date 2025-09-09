على خطى سليماني.. براهيمي يقترب من تجربة جديدة

يقترب الدولي الجزائري، بلال براهيمي، المنفصل مؤخرًا عن نادي نيس الفرنسي، من خوض مغامرة غير متوقعة في القارة الأميركية الجنوبية.

ووفقا لتقارير إعلامية برازيلية، اليوم الثلاثاء، فإن نادي سانتوس قدم عرضا للاعب الخُضر، يتضمن عقدًا لمدة سنتين على الأقل، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ما يعني إمكانية ارتباط إبراهيمي بالنادي البرازيلي إلى غاية ديسمبر 2026.

وتشير المصادر إلى أن الجانبين توصلا لاتفاق شبه كامل بخصوص الجوانب المالية، فيما تتركز المفاوضات الحالية على مدة العقد فقط.

براهيمي سبق له حمل ألوان أنجي ونيس في الدوري الفرنسي، ولعب الموسم الماضي في نادي سانت تروند البلجيكي، وجد نفسه دون نادٍ مع بداية سبتمبر بعد فسخ عقده مع نيس.

ويبدو العرض البرازيلي فرصة مثالية لـ براهيمي من أجل استعادة بريقه والعودة بقوة إلى المنافسة. خاصة أنه سينضم إلى فريق يسعى للعودة إلى قمة الكرة البرازيلية.