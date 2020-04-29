على خطى فرنسا.. إيطاليا تتجه لإلغاء هذا الموسم من الكالتشيو بسب كورونا

الرياضة
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على خطى فرنسا.. إيطاليا تتجه لإلغاء هذا الموسم من الكالتشيو بسب كورونا
بقلم كريم.تيغرمت

يتجه مسؤولي الرياضة في إيطاليا، لإتخاذ نفس التدابير التي أقرتها فرنسا مؤخرا، من خلال إلغاء الموسم الكروي الحالي.

ونقل الصحافة الإيطالية، تصرحات وزير الرياضة، فانسينزو سبادافورا، أين قال: “حتى لا تكون لنا شكوك أخرى، علينا اتباع القرار الذي اتخذته كل من فرنسا، وهولندا”.

وأضاف وزير الرياضة الإيطالي: “بصراحة أرى أن الوضع يزداد تأزما أكثر، فأكثر، سأضع نفسي مكان رؤساء الأندية، وأبدأ التفككير في الموسم المقبل”.

وتابع فانسينزو سبادافورا: “يمكن لقرار فرنسا، أن يدفع إيطاليا، ودول أوروبية أخرى، للقيام بنفس الشيء، وبقراءة بعض البيانات، أتوقع أن معظم رؤساء الأندية الإيطالية سيطالبون التعليق النهائي للموسم الكروي”.


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