على خطى كيليا نمور.. لينا خنون تختار الجزائر

أعلنت لاعبة الجمباز “الفرانكو - جزائرية” لينا خنون، رسميا، أنها ستمثل الجزائر على المستوى الدولي بدءًا من السنة الجارية 2026.

وأوضحت صاحبة الـ 18 ربيعا، أنها حصلت مؤخرا على تصريح رسمي من أجل تغيير جنسيتها الرياضية، ما يتيح لها المشاركة في المنافسات باسم الجزائر.

وأضافت لينا خنون، في تصريحات خصت بها الموقع الفرنسي المختص “spotgym” : “لدي الجنسية الجزائرية بفضل جدي، وفكرت منذ فترة في تمثيل الجزائر.”

وواصلت: “عشت تجارب رائعة مع فريق فرنسا، وشاركت في عدة بطولات دولية. بما في ذلك بطولة أوروبا للشباب، لكنها شعرت أن مساري مع المنتخب الفرنسي بدأ يتوقف قليلًا. بينما الجزائر يمكن أن تمنحني فرصًا جديدة للتطور”.

وفي سياق متصل، أبرزت البطلة الصاعدة لينا خنون، بأن خطوات تغيير الجنسية الرياضية في طريقها لاختيار الجزائر، لم تكن سريعة.

مشيرة إلى أنها انطلقت منذ بداية جانفي بعد مشاورات مع نادية ماسي. مدربة البطلة الأولمبية كيليا نمور، عن أهدافها وتطلعاتها، كما تم التواصل مع والدتها للتأكد من جدوى المشروع قبل إصدار الموافقة الرسمية.

وختمت: “أنا سعيدة جدًا بالحصول على الموافقة الرسمية. وأتطلع إلى تمثيل الجزائر في المنافسات القادمة ومواصلة تطوير مسيرتي على الساحة الدولية”.