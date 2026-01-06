على خطى مبولحي في “كان 2019”.. زيدان يكرّر سيناريو الحارس الحاسم

يسير حارس “الخضر”، لوكا زيدان، بخطى ثابتة على نهج الأسطورة رايس وهاب مبولحي، الذي كان أحد أبرز صناع تتويج المنتخب الوطني بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

بفضل حضوره القوي وشباكه النظيفة في المحطات الحاسمة من المنافسة. وخلال نسخة 2019، بصم مبولحي على مشوار استثنائي، حيث حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات أمام كينيا، السنغال وتنزانيا.

قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية، محققًا “كلين شيت” جديدًا أمام غينيا. ورغم تلقيه هدفًا أمام كوت ديفوار في ربع النهائي وهدفًا آخر أمام نيجيريا في نصف النهائي.

إلا أن مبولحي عاد بقوة في النهائي، محافظًا على شباك نظيفة أمام السنغال، ليُتوج بعدها بالكأس ويخلد اسمه في ذاكرة الجماهير الجزائرية.

اليوم، يعيد لوكا زيدان، نفس المؤشرات الإيجابية، بثلاث مباريات دون استقبال أي هدف في بداية مشواره القاري.

ما يعزز التفاؤل داخل الشارع الرياضي الجزائري بإمكانية تكرار سيناريو 2019، خاصة مع الانضباط الدفاعي وروح المجموعة التي تميز “الخضر”.