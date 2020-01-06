على خطى محرز.. بلايلي سيغيب عن حفل الكاف

إعتذر الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن التواجد في حفل جوائز الكاف، والذي سيُقام، سهرة يوم غد الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وأعلم نجم الأهلي السعودي، الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بإستحالة تواجده في أرض الكنانة، بسبب إلتزاماته مع فريقه.

وسيكون مُحارب الصحراء، على موعد مع مُباراة نارية، هذا الثلاثاء، أمام الهلال في دوري محمد بن سلمان للمُحترفين.

ويمتلك صانع ألعاب الترجي التونسي السابق، حظوظا كبيرة للحصول على جائزة أفضل لاعب ناشط في القارة السمراء خلال العام المُنقضي.

ويأتي هذا القرار صادما بالنسبة لهيئة أحمد أحمد، بإعتبار أن غياب إبن وهران سيُضاف لغياب مُواطنه رياض محرز عن ذات الحفل.

ولم تكن الكاف تتوقع مثل هذه الخرجة، وهي التي كانت تنتظر وصول صاحب المُراوغات السحرية للقاهرة في أية لحظة.