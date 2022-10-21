على خلفية أزمته مع شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يخسر ملايين المتابعين

خسر الفنان المصري حسام حبيب عددًا كبيرًا من جمهورِه ومتابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وربما يأتي ذلك على خلفية أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب. حيث نزل عدد متابعي حسام حبيب من 4 ملايين إلى 520 ألفًا.

وفجَّر والد المطرب حسام حبيب مفاجأة بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب الأخيرة. ودخولها المستشفى للعلاج من الإدمان بحسب تصريحات شقيقها.

وقال والد حسام حبيب: “القصة بدأت بأن شقيق شيرين عبد الوهاب كان يعمل معها لسنوات طويلة. وعندما تزوجت من حسام حبيب انقطع شقيقها عن العمل معها منذ 5 أعوام. لذلك ثارت ثورة غضب بداخله، وصرَّح هذه التصريحات الصادمة بأن شقيقته شيرين عبد الوهاب تعاني من الإدمان.

وعرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الفنان حسام حبيب يدافع عن نفسه بعد انتشار تسريب صوتي له. بخصوص الفنانة شيرين عبد الوهاب”.

وكشفت القناة أن حسام حبيب، نفى أى شيء بشأن التسريب الصوتى. وقام حسام حبيب بالرد على التسجيل الصوتي، وقال عمري ما هخون شيرين وأتخلى عنها في ظرف مثل الذى تمر به”.