على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط.. وزارة الخارجية تصدر بيانًا هامًا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، عن تنصيب خلية أزمة مركزية لمتابعة أوضاع أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، وذلك بتعليمات سامية من السلطات العليا للبلاد، على إثر التصعيد العسكري. الخطير والتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان الوزارة أن الإشراف على تنصيب هذه الخلية أسنده. إلى سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية. الوطنية بالخارج، حيث ستتولى الخلية التنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الدول المعنية. لضمان المتابعة الدقيقة لأوضاع المواطنين الجزائريين وتقديم الدعم اللازم لهم عند الحاجة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحرص الدائم للسلطات العمومية على حماية أفراد الجالية. الوطنية وضمان سلامتهم، مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لمرافقتهم والتكفل بانشغالاتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما ستعمل خلية الأزمة على متابعة المستجدات الميدانية. بشكل آني، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع أفراد الجالية، إضافة إلى إصدار توجيهات وإرشادات دورية وفق تطور الأوضاع، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن مصالحها تبقى مجندة على مدار الساعة لمواكبة تطورات الوضع.واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لضمان أمن وسلامة المواطنين الجزائريين أينما وجدوا.