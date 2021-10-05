على خلفية تصريحات ماكرون.. وزارة خارجية مالي تستدعي السفير الفرنسي لديها

استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا في مالي.

وحسب بيان للخارجية المالية، فإن هذا الإستدعاء جاء بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي مست مؤسسات جمهورية مالي.

وأشار الوزير إلى استياء حكومة مالي واستنكارها، من هذه التصريحات، واصفا إياها بـ “المؤسفة” والتي من المحتمل أن تضر بتنمية العلاقات الودية بين الدول.

كما دعا “عبد الله ديوب” السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب الأحكام القيمية واتباع نهج بناء قائم على الاحترام المتبادل من أجل التركيز على الأساسيات لا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وفي الأخير، أكد الوزير استعداد الحكومة لبناء علاقات صادقة مع الشركاء الذين يرغبون في ذلك، مع احترام مبدأ عدم التدخل وفقًا للتطلعات المشروعة للشعب المالي.