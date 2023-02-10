على خلفية تورطه مع المغرب.. سجن عضو بلجيكي في البرلمان الأوروبي

ألقت الشرطة في بروكسل القبض على النائب البلجيكي مارك تارابيلا، صباح اليوم الجمعة. في إطار تحقيق العدالة البلجيكية في شبهات الفساد داخل البرلمان الأوروبي الذي يشمل المغرب على وجه الخصوص.

ووفقًا لمتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية، فإن “الاشتراكي المنتخب البالغ من العمر 59 عامًا. والمقيم في منطقة لييج (شرق) ، تم الاستماع إليه في مقر الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل”.

وبانتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة، والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة. يمكن عرضه على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق.

وبالتوازي مع الاعتقال، تم تفتيش العديد من مكاتب مجلس بلدية أنثيسنس (شرق) – حيث يعمل تارابيلا (رئيس البلدية). حسبما قال مكتب المدعي العام الفيدرالي. كما استهدفت عملية بحث أخرى “قبو بنك يقع في لييج” يخصه.

ويوجد حالياً ثلاثة أشخاص مسجونين في هذه القضية، بمن فيهم النائبة اليونانية، إيفا كايلي. التي جُردت من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان في ديسمبر. والاثنان الآخران هما رفيق الأخير ، المساعد البرلماني فرانشيسكو جيورجي. وعضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

واعترف بانزيري ، المشتبه به الرئيسي في القضية بتدبير هذا التدخل. ولا سيما من قبل المغرب في السياسة الأوروبية، حيث قدّم تورط مارك ترابيلا أمام المحققين.

في بروكسل ، حصل المحققون على 1.5 مليون يورو نقدًا خلال عدة عمليات تفتيش في ديسمبر. لا سيما في منازل بانزيري وكايلي.

عضو منتخب آخر في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوزولينو، هو في مرمى القاضي المسؤول عن التحقيق. وتم رفع حصانته البرلمانية في نفس الوقت الذي تم فيه رفع الحصانة عن تارابيلا ، في 2 فيفري. من خلال تصويت في الجلسة العامة للمؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.

في ذلك اليوم في بروكسل ، صوّت مارك تارابيلا بنفسه لرفع حصانته ، قائلاً إنه مستعد للإجابة على أسئلة المحققين.