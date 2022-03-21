على خلفية وصف بوتين بـ”مجرم حرب”..روسيا تسدعي السفير الأمريكي!

قامت روسيا، اليوم الاثنين، باستدعاء السفير الأميركي لدى موسكو، جون سوليفان للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والتي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”.

هذا واعتبرت وزارة الخارجية الروسيةن في بيان لها بعد استدعاء السفير الأميركي، أن هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أميركي والتي لا تليق برجل دولة من الصف الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأميركية على حافة القطيعة.

كما حذرت الوزارة من أن الأعمال العدائية التي تتخذ ضد روسيا ستلقى رفضا حاسما وحازما.

طالع ايضا: بوتين.. روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية خلافا للغرب.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكوم حول تدابير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأقاليم الروسية.

ومشيرا إلى أن الغرب يتحمل مسؤولية التداعيات السلبية للعقوبات التي فرضت على روسيا. يذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب عدة حزم من العقوبات على روسيا. حيث تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار. طالع ايضا:بوتين.. العالم أصبح يعرف أن الغرب يمكنه سرقة احتياطيات الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى أن قيام الغرب بتجميد احتياطيات روسيا الدولية يعد اعترافا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقاعسهما بالوفاء بالتزاماتهما تجاه موسكو.

وكشف بوتين خلال اجتماع حكوم حول تدابير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأقاليم الروسية، إن واشنطن وبروكسل تقاعستا بشكل فعلي عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه روسيا.

حيث جمدتا احتياطياتها الدولية، والآن يعلم الجميع أنه يمكن ببساطة سرقة احتياطيات الدولة.

وقال بوتين أن العقوبات الغربية ضد موسكو وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

مضيفا بأنهم اختاروا العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها ضد روسيا كأسلحة، والتي تضر الآن بالأوروبيين والأمريكيين أنفسهم من خلال ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء.

من جانب اخر، أكد الرئيس بوتين بأن روسيا ستحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية خلافا للغرب.

طالع أيضا: بوتين يؤكد استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في هذه الحالة