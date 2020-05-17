على خلفية وفاة الطبيبة بوديسة.. وزير الصحة ينهي مهام مدير مستشفى رأس الواد

وحسب بيان ولاية برج بوعريريج، يأتي هذا بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به وزير الصحة بخصوص وفاة وفاء بوديسة طبيبة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية رأس الوادي.