على خلفية وفاة الطبيبة بوديسة.. وزير الصحة ينهي مهام مدير مستشفى رأس الواد

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على خلفية وفاة الطبيبة بوديسة.. وزير الصحة ينهي مهام مدير مستشفى رأس الواد
بقلم نسرين محفوف

قر ر  وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إنهاء مهام مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية رأس الوادي.

وحسب بيان ولاية برج بوعريريج، يأتي هذا بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به  وزير الصحة بخصوص وفاة  وفاء بوديسة طبيبة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية رأس الوادي.

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