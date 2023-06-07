على ذمة الصحفي الشهير مولينا.. ميسي يتفق مع إنتر ميامي

كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانو عن توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي الأمريكي إلى اتفاق نهائي بحمل قميص النادي.

كما نشر فابريزيو رومانو صورة للنجم الأرجنتيني ميسي وهو مرتديا قميص النادي الأمريكي بتقنية عالية.

وأكّد فابريزو رومانو تواجد خورخي ميسي في أمريكا، اليوم الأربعاء، وهو والد الأيقونة الأرجنتينية لوضع النقاط على الحروف مع منح تفاصيل العقد.

كما قال رومانو أن والد ميسي سيعقد ندوة صحفية ليكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التحاق ابنه بدوري “أم أل أس”.

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