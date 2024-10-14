على رأسها فلسطين ولبنان.. بوغالي يناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره التركي  

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، نظيره التركي نعمان كرتولموش Numan Kurtulmus رئيس المجلس الوطني الكبير.

وجرى اللقاء على هامش أشغال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف. في الفترة الممتدة من 13 الي 17 أكتوبر 2024.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أكد الطرقان، خلال اللقاء، على متانة العلاقات الثنائية. وتطرقا إلى سبل ترقيتها على جميع المستويات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين. ولاسيما على المستوى البرلماني وذلك بالنظر للإرث التاريخي المشترك ومجالات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين في عديد من المجالات الاقتصادية، السياسية والثقافية.

كما ثمنا المسؤولان توافق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الراهنة وعلى رأسها الوضع في فلسطين ولبنان.