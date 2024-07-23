على رأس وفد عسكري هام.. قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا يحل بالجزائر

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش قائد القيادة الامريكية لإفريقيا “الأفريكوم”، الفريق أول مايكل لانغلي.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، يقوم قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأعرب قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا في كلمته عن سعادته بزيارة الجزائر التي أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية.