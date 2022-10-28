الرقم السري :

138571

على سنة خير الخلق يريد هذا الشهم ابن الشرق

من شرق البلاد، نعرفكم على رجل قصد الحلال، هو من ولاية باتنة بالتحديد، يبلغ من العمر 42 سنة. كُتب عليه الطلاق ولديه طفلين تحت رعاية الزوجة، تاجر ميسور لديه سكن خاص. يريد أن يحيي الأمل في قلبه من جديد، وأن يشعر بنبضه إلى جانب من تغدق عليه بالمودة وتعاشره بالمعروف. زوجة تكون له قرة عين، هادئة ومتواضعة، لا يشترط فيها الكثير، فقط تكون صاحبة أخلاق. من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، سنها سنها لا يتعدى 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد يكون له نعم الأب والصدر الحنون.

الرقم السري :

138572

من تكمل المشوار إلى جانب هذا الرجل الأصيل

عاصمي أصيل رجل في غاية النضج والتفهم، كافح في الحياة وحقق الكثير من الأحلام. لكن الأهم لا يزال يراودهن ويتمنى أن يتجسد في القريب وعلى يد ركن أدم وحواء بإذن الله. صاحب الطلب يبلغ من العمر 50 سنة، متقاعد ومقيم مع الأهل، لم يسبق له الزواج. خاطبنا وكله يقين وعزاء لأن يجد لقلبه امرأة متفهمة قادرة على احتوائه وبعث الأمل في أيامه المقبلة. كل ما يريد أن تكون شريكة حياته من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها ما بين 35 و45 سنة. لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، يفضلها عازبة. وأكثر ما يتمناه أن تكون محترمة وسليلة أسرة رأسمالها الأخلاق والعفة.

الرقم السري :

138576

من تعيد لي سعادتي المفقودة.. أكون لها زوجا وصديقا طول العمر

بقلبي الكبير المفعم بالتقدير لكل أنثى أتقدم عبر هذا المنبر طالبا الحلال. فمن تفتح لي باب بيتها وأكون إلى قلبها الأقرب، وفي حياها رفيقا على طول الدرب، والآن سأعرفكم بنفسي: أنا رجل من غرب البلاد مضى من عمري 44 عام، طيب ومحبوب بين الأهل والأحباب، أمارس مهنة التجارة. أخلاقي رفيعة وقلبي لا يعرف إلى الخير للجميع، مقيم مع أهلي، مررت بتجربة زواج فاشلة وليس لي أولاد. أتمتع بروح المسؤولية، وأتمنى أن أكمل حياتي مع امرأة صالحة أهنأ إلى جانبها وأرتاح. لذا كلي رجائي اليوم أن أجد زوجة صالحة تكون لي قرة عين، أتخذها حليلة ورفيقة درب على سنة خير الخلق. لا يهمني من أي ولاية تكون، وعن سنها فأريده أن لا يتعدى 40 عام. أفضلها ماكثة بالبيت، ولا يهمني إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

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