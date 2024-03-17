على ضوء سنة خير الأنام.. رمضان شهر الصحة بإمتياز

فرض الله علينا الصيام، وجعل لنا ضوابط صحية تضمن لنا العناية اللازمة التي تحمينا من الضرر، والهلاك.

وهي أفعال بسيطة نستقيها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى نصوم رمضان الكريم ونحن نتمتع بصحة جيدة إن شاء الله تعالى ومن هذه الأمور:

1/ نحن نعرف أننا نصوم في يوم طويل نسبيا وتصل فترة الامتناع عن الطعام إلى ساعات طويلة. وهذا يحمل الجسد جهدا كبيرا، لهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى قبيل أذان الفجر وقال: “تسحروا ففي السحور بركة”. كما كان يعجل في الإفطار وقد قال: “لاَ يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ”.

2/ لا ينبغي للصائم أن يزيد على نفسه المشقة بحجة انه يزداد بذلك أجره، لأن زيادة الأجر تكون في أداء الواجب الذي لابد من القيام به بدل التكاسل أثناء الصيام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نذر أن يقف في الشمس عبادة لله فنهاه عن ذلك لأن الله غني أن يعذب أحد من البشر نفسه.

3/ في رمضان وقبيل الإفطار تنقص نسبة السكر في الدم ويبدأ الصائم بفقدان السيطرة على بعض تصرفاته نتيجة انخفاض نسبة السكر في الدم ولذلك جاء التوجيه النبوي الشريف بما يعيد للجسد وبشكل سريع نسبة السكر إلى حدها الطبيعي فأمر عليه الصلاة والسلام بتناول التمر عند الإفطار فإن لم يجد فتناول الماء الذي يعوض السوائل المفقودة في يوم الصيام فقال: “إذَا كَانَ أحَدُكم صَائِماً فَليُفطِرْ عَلَى التَّمرِ، فإن لم يَجِد التَّمرَ فَعَلَى المَاءِ فإنَّ المَاءَ طَهُورٌ”

وبالتالي يمكن أن نصوم صياما صحيا بإتباعنا تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ونحافظ على أجسادنا التي هي أمانة في أعناقنا.