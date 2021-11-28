على طريقة أديل.. شيرين تطلق أغنية حزينة بعد أنباء طلاقها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تسريبا لأغنية جديدة حزينة بصوت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب تحمل إسم “مالكش مكان”.

وتدور كلمات الأغنية الجديدة لشيرين بالكامل حول الانفصال، وكيف إنه السبيل الوحيد لاستكمال الحياة بعدما بات وجود الحبيب “مؤذيا”.

وتزامن إنتشار المقطع، مع أنباء جديدة حول إنفصال شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الملحن حسام حبيب.

ويأتي هذا، مع التزام النجمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الصمت بمواجهة أنباء طلاقهما.

وتم تسريب مقطع من الأغنية أولا عبر موقع تويتر، وظن البعض أنها إعادة توزيع لأغنية النجم الشعبي أحمد سعد التي تحمل الاسم نفسه ولكن بصوت شيرين.

ولكن مع تسريب الأغنية بالكامل ومدتها “3 دقائق”، تبين أن الكلمات مختلفة، وقدمتها الفنانة بحزن كبير.

كما تم تحويل التسجيل إلى كليب عبر قنوات عشاق شيرين على موقع اليوتيوب.

يذكر أن أنباء وقوع الطلاق رسميا بين النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، تجددت فجر أمس السبت.

وجاء ذلك، بعد تداول روايات لشهود عيان أكدوا حدوث مشاجرة طويلة وعنيفة بين النجمين في أحد الفنادق، وانتهت بالطلاق. ولم تؤكد الفنانة الخبر أو تنفيه كما كانت تفعل في المرات السابقة.

كما لا يزال حسام حبيب يحتفظ بصوره مع زوجته ولكنه حذف مقاطع الفيديو التي تجمعه بابنتها.

وتجددت أنباء طلاق شيرين للمرة الثانية في أقل من 6 أشهر، حيث سبق وتم الترويج لشائعة الطلاق عقب الفضيحة الصوتية لوالد حسام حبيب.

كما تردد سابقا نفس تفاصيل المشاجرة وقيل إن المطرب الشعبي أحمد سعد كان حاضرا وتدخل لإنهاء الأزمة، ولكن الفنانة تدخلت في المرتين لنفي القصة برمتها.

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