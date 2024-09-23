على طريقة أفلام الهوليود.. ملثّمون يقتحمون محل بالسيوف لسرقة الهواتف

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعملية إقتحام ملثمين مدجّجين بالسيوف لمحل بيع الهواتف في ولاية تندوف.

وبمجرد مشاهدتك للفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة لمحل بيع الهواتف النقالة بحي لقصابي بالقرب من السوق الأسبوعي بولاية تندوف. حتى يُخيّل لك أنك تشاهد فيلما على طريقة الهوليوود. حيث تبيّن من خلاله نزول 3 أشخاص ملثمين من سيارة مرسيدس رمادية اللون والتوجه نحو المحل. وبمجرد دخولهم إلى المحل حتى تفاجأ البائعان بإشهار المعتدين للسيوف وتهديدهم والإعتداء عليهم من أجل منحهم الأموال والهواتف وحتى الأجهزة الثمينة.

وقام الملثمين بالإعتداء على المحل والبائعان في وضح النهار وبأريحية تامة، كما قامو بضرب البائعان بالسيوف واللكمات من أجل السرقة. ليتمكنوا من سرة هواتف نقالة وأموال كانت متواجدة بالمحل.