على طريقة الأفلام الأمريكية.. الدرك يكشف بالفيديو عملية سطو مسلح على مكتب بريد بالبويرة

تمكن الدرك الوطني بالبويرة من الإطاحة بشبكة أجرامية قمت بالسطو على مركز بريد بلدية اغبالو بولاية البويرة.

وحسب تصريح الرائد بوجنيف علي، قائد كتيبة الدرك الوطني بامشدالة، على إثر بلاغ وارد إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. بالشرفة مفاده سطو مسلح على مركز بريد ببلدية أغبالو. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان تحت إشراف قائد المجموعة ومباشرة التحقيق.

بعد تنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال الخبرة العلمية والاستعانة بخريطة الكشوفات الهاتفية. كما تم حصر الأرقام الهاتفية المشتبه بها، بالاستعانة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بمعالمة. تم توقيف المتورط الأول الذي أفادنا بعد مواجهته بالأدلة العلمية بأسماء بعض شركائه.

وبعد التتبع التقني وجمع المعلومات، تم التنقل إلى مدينة وهران وتوقيف ثلاثة متورطين آخرين. كما تم استرجاع مبالغ مالية مسروقة بالعملة الوطنية والأجنبية والمعدة سلفا لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر. بالإضافة إلى استرجاع سلاح صيد مسروق.

بعد استغلال الموقوفين، تم توقيف شريك آخر للعصابة بمدينة وهران قام بإخفاء المبالغ المالية .

وبظهور أدلة علمية جديدة ومقارنتها بتصريحات الموقوفين، تم الوصول إلى توقيف شخصين آخرين. قاما باستلام المبلغ المالي المسروق وشراء سيارة فاخرة نوع باسات وحجز سلاح حربي .

العملية أسفرت عن توقيف 08 أشخاص ، حجز سيارة فاخرة من عائدات المسروقات بقيمة 720 مليون سنتيم. استرجاع 484 مليون سنتيم عملة وطنية وأجنبية. بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضاء. استرجاع سلاح صيد مسروق منذ ستة أشهر، حل قضايا عالقة كسرقة مركز بريد منذ 05 أشهر، سرقة منزل، اعتداء مسلح وسرقة محل تجاري.