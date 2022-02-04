على طريقة الأفلام..شاهد كيف تم القبض على مـ.روج مهـ.لوسات في قسنطينة

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ألقى أفراد الجيش والشرطة الألمان القبض على جزائري يقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات.

وحسب ما أورده الإعلام الألماني، فقد تم أيضا القبض على أفغان وتونسيين وسوريين وأتراك وهم مهاجرون غيرشرعيين.

وبدأت سلسلة الاعتقالات قبيل عطلة نهاية الأسبوع. كان سائق سيارة من ألمانيا، من أصل تركي. يسافر مع اثنين من المهاجرين بدون بطاقة هوية في منطقة Oberpullendorf في Frankenau في اتجاه Klostermarienberg.

وتم الكشف عن الحالة التالية يوم السبت. قام أحد السوريين بدور المهرب. مع وجود ثلاثة من رفاقه في السيارة. حيث لاحظته دورية بالقرب من الحدود في منطقة نويزيدل.

كماتبع رجال الشرطة السيارة المشبوهة، وبعد مناورات ألقي القبض عليه، ليتم اكتشاف أنه سوري يقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

كما قام مهرب آخر بجولة في بورغنلاند ليلة الأحد. في شاحنة صغيرة من طراز Opel Zafira تحمل لوحة ترخيص هولندية. أراد السائق من أوكرانيا المرور عبر معبر حدودي صغير في Schachendorf حوالي الساعة الثالثة.

بالمقابل أراد هذا الأخير عبور الحدود في شاشندورف مع سبعة مهاجرين، إلا أنه تم القبض عليه من طرف الشرطة الألمانية.

بعد بضع ساعات، ألقى الجيش الألماني القبض على مهرب جزائري وكان معه مجموعة من التونسيين الحراقة.

القبض على مدّعي النبوة نشأت مجد النور فى لبنان

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مدعى النبوة نشأت منذر الشهير بـ”نشأت مجد النور”. لاتهامه بعدة جرائم، أبرزها إدعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين.

كما ذكر موقع سكاى نيوز، أن عملية إيقاف “نشأت منذر” تمت في العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.

في حين نقل الموقع نقلا عن مصادر قضائية، أن مدعى النبوة أوقف بناء على إخبار مقدم من قاضي ومحامين. والذي تأيد لاحقًا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي. بناءً على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.