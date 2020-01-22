على طريقة “ماما تشاو”.. فيصل المينيون يطرح أغنية جديدة

طرح النجم الجزائري، فيصل رايسي، والمعروف فنيا بإسم “فيصل المينيون”، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، على قناته بموقع الفيديوهات اليوتيوب.

وتحمل الأغنية الجديدة للفنان الجزائري الشاب عنوان “يا المنافقين”، وجاءت بنفس طابع أغنيته الشهيرة “ماما تشاو”، والتي عرفت نجاحا كبيرا.

للتذكير، عرفت آخر أغاني النجم الجزائري فيصل المينيون نجاحا كبيرا، وتصدرت التوندونس على موقع الفيديوهات “اليوتيوب” بالجزائر، على غرار “Marwa” و”Hasta mañana”.

كما تم إستضافة الفنان، في عدة شاشات عربية كبيرة بالأيام الأخيرة، أين ظهر ببرامج فنية بقنوات الـ “MBC”، و”الحوار التونسي”.