على طريقة محمد رمضان.. هنا الزاهد تثير الجدل بصورة داخل قمرة القيادة بالطائرة

أثارت النجمة المصرية الشابة، هنا الزاهد، جدلا كبيرا، بعد ظهورها في صورة وهي تجلس في قمرة القيادة بالطائرة.

وربط العديد بين صورة هنا الزاهد، وأزمة النجم محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعد نشره لصورة له في قمرة القيادة.

ونشرت هنا الزاهد، صورة لها على صفحتها بانستغرام، وهي جالسة على كرسي مساعد الطيار.

وتفاعل العديد من المتابعون، مع صور هنا الزاهد، فيما كثرت التساؤلات حول مدى قانونية وجودها في قمرة القيادة.

وكان محمد رمضان، قد نشر بدوره صورة من داخل كابينة طائرة كان يقودها الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وتسببت الصورة في إقالة الطيار الراحل من عمله.

وتوفي الطيار، قبل 3 أسابيع، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد تعويضه بـ6 ملايين جنيه من قبل محمد رمضان.