على طريقته.. أوكيدجة يؤكد تعلقه بالجزائر

أكد حارس المنتخب الوطني، أليكسندر أوكيدجة، بأنه مُتعلق كثيرا بالجزائر، وذلك في تصريحات قوية لجريدة “ليكيب” الفرنسية.

وأوضح صاحب الـ32 عاما، بأن يضع علم الجزائر في قُفازاته لكي يُوضح للجميع مدى الأهمية التي يوليها لبلده الأصلي.

وأكد المُتألق منذ بداية هذا الموسم، بأنه لن ينسى فضل الجزائر عليه، والتي فتحت له أبواب البروز والتتويج الدولي.

ويستهدف الرقم واحد في ماتز، خطف مكانة أساسية في المُستقبل رفقة مُحاربي الصحراء، وتجاوز المُخضرم رايس مبولحي.

وتبقى هذه المهمة صعبة جدا، بإعتبار أن “الرايس” ينال ثقة مُطلقة من طرف جمال بلماضي.