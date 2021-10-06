“على غير العادة” تدريبات الخضر ستكون في البليدة

سيكون جمال بلماضي وأشباله، عشية اليوم الأربعاء وعلى غير العادة، على موعد مع إجراء تمرين على أرضية ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بالبليدة، من أجل التحضير لمواجهة النيجر، المُرتقبة سهرة الجمعة.

ويُعتبر تمرن محاربي الصحراء، في مدينة الورود، أمرا نادرا منذ وصول “الكوتش جمال” للعارضة الفنية، حيث أنهم في الغالب ما يبدؤون ويُنهون إستعداداتهم للمُباريات داخل مركز سيدي موسى.

ويبدو بأن الطاقم الفني فضل التوجه صوب البليدة، من أجل الوقوف على الحالة التي يتواجد فيها الملعب، بعد فضيحة تاريخ الفيفا الماضي، والمواجهة أمام جيبوتي، عندما كان في حالة يُرثى لها.