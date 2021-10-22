على قدر من الإلتزام.. يناشد زوجة طيبة الخصال
بقلم النهار أونلاين
شاب من ولاية باتنة، يبلغ من العمر 33 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة خاصة، يقيم مع الوالدين، على خلق كبير والتزام أكبر.
يتمنى الاقتران، والزواج على سنة الله ورسوله، إلى جانب امرأة تقية حسنة الأخلاق، طيبة القلب ومتواضعة، وتكون امرأة صادقة ومحترمة، تكون من ولايات الشرق خاصة: باتنة، تبسة وقالمة، أو من غحدى ولايات الغرب، شرطه الوحيد أن تكون عزباء، حبذا لو كانت موظفة في سلك التعليم أو ماكثة في البيت، يريدها من أسرة محافظة وعلى قدر من الجمال سنها أقل من 30 سنة.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
الرقم السري:
135791
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