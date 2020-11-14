على متنها 260 طالبا.. طائرة إجلاء الطلبة الممنوحين تصل مساء اليوم من مدريد

ستصل، مساء اليوم السبت، رحلة عودة لإجلاء الطلبة الممنوحين العالقين في إسبانيا.

كشف الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي، الطاهر علاش، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “الرحلة المبرمجة قادمة من مدريد على متنها 260 طالبا، ومن المنتظر أن تحط رحالها عند حوالي السادسة و النصف مساءً”.

وأضاف ذات المتحدث أنه “تم التكفل بالطلبة للعودة إلى أرض الوطن لمواصلة دراستهم عن بعد، بسبب استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19”.

وأعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في وقت سابق أن الطلبة العائدون ملزمون عند وصولهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.