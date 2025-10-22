على متنها 60 شخصا..وصول باخرة سياحية إلى ميناء الجزائر

رست صبيحة اليوم في حدود الساعة السابعة، الباخرة السياحية “Corinthian” القادمة من تونس. وعلى متنها 90 سائحًا من جنسيات مختلفة معظمها أمريكية.

ويتضمن برنامج زيارة السواح الذين قدموا على متن باخرة “Corinthian”، التوقف عند أبرز المعالم السياحية للعاصمة، من بينها القصبة، المسجد الأعظم بالمحمدية، البريد المركزي.

وتنظم هذه الرحلة السياحية وكالة All Inclusive Travel من ولاية قسنطينة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية Overseas Adventure Travel. وهذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة البحرية والترويج للمقومات الثقافية والتاريخية للعاصمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور